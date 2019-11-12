Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Загадочное российское судно-шпион заметили у американских берегов 

Lenta.ru 32 минуты назад
Загадочное российское судно-шпион заметили у США
Фото: bosphorusobserver.com
Российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» заметили недалеко от берегов Северной Америки. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные из открытых источников.
Как отмечает издание, примерно месяц назад «Янтарь» покинул порт приписки в Арктике и исчез из поля зрения. Снова отследить его удалось только 8 ноября — судно неожиданно появилось в Карибском море близ Тринидада и Тобаго. 10 ноября оно снова вышло в открытое море.
По данным Forbes, «Янтарь» считают судном-шпионом, так как его неоднократно замечали неподалеку от подводных коммуникационных кабелей. Как пояснил изданию источник во флоте, знакомый с ситуацией, на Западе подозревают, что российское судно могло размещать шпионские устройства на подводных коммуникациях.
Подобные подозрения, пишет Forbes, подкрепляются тем, что «Янтарь» оснащен всем необходимым оборудованием для проведения работ на морском дне. В частности, он может нести на борту глубоководный аппарат и имеет две различные системы управления им. Таким образом, судно может добраться даже до тех кабелей, которые расположены на большой глубине и считаются благодаря этому хорошо защищенными.
Задачи, которые стоят перед «Янтарем», точно не известны, отмечает издание, однако в состав ВМФ России он включен в качестве океанографического исследовательского судна. Ранее российское судно замечали в районе Норвежского моря, где затонула атомная подводная лодка «Комсомолец», и на месте крушения российских истребителей у берегов Сирии, также оно принимало участие в поисках аргентинской подводной лодки «Сан Хуан» в 2017 году. Зачастую миссии «Янтаря» проходили именно в местах, где пролегают коммуникационные кабели.
Известно, что «Янтарь» находится в ведении Главного управления глубоководных исследований, которое иногда называют «секретным флотом» России.
Видео дня. Кормившую грудью ребенка женщину выгнали из Третьяковки
Последние новости
Виновницу ДТП с российским «пьяным мальчиком» выпустили на свободу Виновницу ДТП с российским «пьяным мальчиком» выпустили на свободу Переговоры России и Украины по газу зашли в тупик Переговоры России и Украины по газу зашли в тупик Правительство Молдавии ушло в отставку Правительство Молдавии ушло в отставку
Комментарии 
Теги:
Армия , Войска , Forbes , Тринидад И Тобаго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова 84
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы 4
Россия передумала освобождать израильтянку
Россия передумала освобождать израильтянку 230
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте 183
Украина показала «уничтожитель» Крымского моста
Украина показала «уничтожитель» Крымского моста 1538
Видео
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
00:58
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
Происшествия
На вершине горы нашли записку 30-летней давности
00:38
На вершине горы нашли записку 30-летней давности
Происшествия Другое
Россия передумала освобождать израильтянку
00:18
Россия передумала освобождать израильтянку
Политика Ближний Восток
Детскую горку сделали из кладбищенской земли
00:42
Детскую горку сделали из кладбищенской земли
Происшествия
Медведев приехал в Барнаул на поезде
01:10
Медведев приехал в Барнаул на поезде
Политика Другое
Боярская оптом скупила квартиры бизнесмена-мошенника
01:52
Боярская оптом скупила квартиры бизнесмена-мошенника
Шоу-бизнес
«Криминала нет»: эксперты о найденных в Мойке останках
01:06
«Криминала нет»: эксперты о найденных в Мойке останках
Происшествия Криминал
Стало известно о стычке легиона Соколова с ОМОНом
01:59
Стало известно о стычке легиона Соколова с ОМОНом
Происшествия
Доцента-убийцу проверят на причастность к другим преступлениям
05:51
Доцента-убийцу проверят на причастность к другим преступлениям
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение