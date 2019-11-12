Производители гражданского оружия получат господдержку

Госдума поддержит отечественных производителей гражданского оружия

Одобренный Госдумой на пленарном заседании в первом чтении проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" может значительно упростить ремонт и сервисное обслуживание охотничьих ружей и карабинов. Об этом "РГ" рассказали в Росгвардии

Важно, что одобренный документ отличается от первоначальной версии, где основной упор делался на увеличении максимального количества гражданского оружия, разрешенного к приобретению гражданами, и на сокращении до трех лет срока владения огнестрельным гладкоствольным длинноствольным оружием для получения права приобретения нарезного оружия. Теперь этих позиций в одобренной версии законопроекта нет.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в Росгвардии, разработчиками предложено ввести понятие "сервисное обслуживание оружия" и определить круг субъектов, уполномоченных его осуществлять. Также установить дополнительное требование для юридических лиц, имеющих лицензию на ремонт оружия, по осуществлению ремонта отечественного гражданского и служебного оружия.

Будут определены условия передачи оружия для ремонта и сервисного обслуживания, предоставления производителям патронов к оружию права приобретать оружие, для которого предназначены производимые ими патроны. Опять же, правительство России получит полномочия по установлению порядка и норм приобретения указанного оружия.

Согласно законопроекту, гражданам предоставят права приобретать огнестрельное охотничье или спортивное нарезное оружие в течение одного года со дня продажи гражданином всего имеющегося у него гладкоствольного и нарезного огнестрельного оружия при отсутствии оснований для отказа в выдаче ему лицензий на его приобретение.