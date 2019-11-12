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Нападение курдов с камнями в Сирии сняли из российского броневика 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Российские военные сняли на видео момент нападения на российско-турецкий патруль курдов с камнями на севере Сирии.
Видео опубликовано ориенталистом Игорем Димитриевым в его Telegram. На кадрах видно, как местное курдское население выстраивается вдоль дорог, чтобы забросать российско-турецкий конвой камнями.
В Сети ранее было опубликовано видео, на котором жители сирийского Кобани закидывают камнями российско-турецкий патруль. Также появилось видео, на котором курды забросали конвой краской.
Кроме того, на этой неделе в соцсетях распространили видео, на котором якобы умирает застреленная турецкими военнослужащими жительница Кобани, протестовавшая против нахождения ВС Турции на территории Сирии.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Сирия
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