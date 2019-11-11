Разведчики НАТО подсмотрели за учениями подлодок РФ

США провели патрулирование района учений российских подлодок в Атлантике

Патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon совершили многочасовые полеты над Норвежским морем, где Россия проводит крупные учения подлодок, свидетельствует информация с авиационных ресурсов.

Два американских самолета несколько часов находились в районе линии противолодочной обороны НАТО (GIUK — проход между Гренландией, Исландией и Фарерскими островами в Атлантический океан).

Кроме того, над Северной Атлантикой замечен французский патрульный противолодочный самолет Atlantique 2, передает «Интерфакс».

Самолеты НАТО почти каждый день летают над Норвежским морем с тех пор, как в октябре Россия начала учения. В патрулировании помимо самолетов США и Франции участвует авиация Норвегии и Канады.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как учения российских подлодок напугали Норвегию.