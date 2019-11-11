Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иран продолжит каждые 60 дней сокращать свои обязательства по ядерной сделке 

ТАСС + ещё 1 55 минут назад
Иран заявил о сокращении обязательств по ядерной сделке
Фото: РИА Новости
Тегеран намерен продолжать каждые 60 дней сокращать выполнение своих обязательств по ядерному соглашению, пока оставшиеся участники договора не предпримут практические шаги для его сохранения. Об этом заявил в понедельник представитель постпредства Ирана при ООН Али Насимфар, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, посвященном сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Иран не должен, не может и не будет в одиночку нести все тяготы сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, — сказал он. — Иран решил постепенно ограничивать выполнение своих обязательств в полном соответствии с параграфами соглашения 26 и 36". "Это минимальные меры, которые Иран мог предпринять через год после выхода США из соглашения", — добавил Насимфар.
"Если остальные участники сделки вовремя не предпримут шаги для ее сохранения, Иран должен будет воспользоваться правом, данным ему параграфами 26 и 36 соглашения, чтобы каждые 60 дней дальше сокращать свои обязательства", — указал дипломат.
Он подтвердил, что "все предпринимаемые Ираном меры обратимы". "Таким образом, остающиеся участники могут либо предпринять конкретные практические шаги, чтобы сохранить договор, либо вслед за США понести всю ответственность за возможные последствия", — пояснил Насимфар.

МАГАТЭ продолжит проверки

Исполняющий обязанности генерального директора МАГАТЭ Корнел Феруцэ на заседании ГА сообщил, что "уведомил Совет управляющих агентства о возобновлении деятельности по обогащению урана на объекте в Фордо". "Агентство продолжает проверять [факты] отсутствия переключения заявленного Ираном ядерного материала [на военные цели] в соответствии с его соглашением о гарантиях, — информировал Феруцэ. — Проверки отсутствия незадекларированного ядерного материала в Иране продолжаются".
"Важно, чтобы Иран ответил по существу и в полном объеме на вопросы агентства, — добавил он. — Надеюсь, что после встречи Совета управляющих на прошлой неделе плодотворное взаимодействие со стороны Ирана приведет к прояснению всех соответствующих аспектов".
Представитель постпредства России при ООН Денис Лозинский отметил, что "профессиональный и беспристрастный подход МАГАТЭ при осуществлении проверок в Иране является залогом выполнения СВПД и обеспечения международного доверия к исключительно мирному характеру ядерной программы Тегерана".
"Выправление утраченного баланса ядерной сделки является нашей общей задачей", — констатировал он.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
ТАСС: последние новости
СМИ: жертвами трех взрывов на севере Сирии стали семь человек СМИ: жертвами трех взрывов на севере Сирии стали семь человек Турция депортировала выходца из США, являющегося боевиком ИГ Турция депортировала выходца из США, являющегося боевиком ИГ Первый опытный Ил-112В совершит второй полет в 2020 году Первый опытный Ил-112В совершит второй полет в 2020 году
Комментарии 
Теги:
Армия , В мире , Оружие , Генассамблея ООН , ООН , МАГАТЭ , Иран , США , Тегеран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок»
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок» 270
Пока вы не уснули: как Украина отомстит России
Пока вы не уснули: как Украина отомстит России 284
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте 52
Чинил самолеты: туриста из РФ задержали в Швеции
Чинил самолеты: туриста из РФ задержали в Швеции 30
Должник зарубил коллектора
Должник зарубил коллектора 84
Видео
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок»
03:32
МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок»
Политика
Соколова заключили под стражу
00:56
Соколова заключили под стражу
Происшествия Криминал
Появились подробности о выпавшей из окна москвичке
00:21
Появились подробности о выпавшей из окна москвичке
Происшествия
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
00:58
Российской бизнесвумен дали 15 лет в Кувейте
Происшествия
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
00:43
Опубликовано видео из квартиры доцента-убийцы
Происшествия
Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова
00:56
Знакомый назвал «подставой» задержание Соколова
Происшествия
Девять врачей уволились из онкоцентра Блохина
03:36
Девять врачей уволились из онкоцентра Блохина
Общество
Украинцы разочаровываются в Зеленском
01:24
Украинцы разочаровываются в Зеленском
В мире Украина
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
00:28
Взрыв произошел на пивзаводе «Балтика»
Происшествия Катастрофы
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
00:43
Доцент-убийца мог поставлять оружие банде Субботы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение