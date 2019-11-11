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Россия получит замену легендарной СВД 

Lenta.ru 1 час назад
Россия получит замену легендарной СВД
Фото: РИА Новости
Серийное производство снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), которая придет на смену снайперской винтовки Драгунова (СВД), начнется через два года. Об этом рассказал главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев в интервью РИА Новости.
Уржумцев отметил, что опытно-конструкторские работы по тактико-техническим заданиям российских силовиков начались в 2017 году, и в ближайшие два года планируется их завершить. После этого начнется запуск серии и поставка СВЧ заказчикам.
«Такой винтовкой интересуются все силовые структуры, но основной заказчик, конечно, Минобороны, потому что винтовка Драгунова, принятая на вооружение в 1963 году, значительно не улучшалась и не совершенствовалась. Те параметры, которые были в нее заложены, просуществовали несколько десятков лет и удовлетворяли потребностям военных», — добавил Уржумцев.
Проект СВЧ должен заменить СВД во всех строевых частях. Винтовка выполнена в трех калибрах — 7,62х54R, 7,62х51 NATO (.308 Win) и.338 Lapua Magnum (8,6х70 миллиметров). Магазин в СВЧ используется от винтовки СВД.
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Теги:
Армия , Оружие , Министерство обороны , Ижмаш , НАТО , РИА Новости
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