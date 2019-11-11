Базу ВМФ на Камчатке превратят в подводную крепость

Издание Military Watch сообщает о том, что Россия построит мощные укрепления для базы подводных лодок в Тихом океане.

Фортификация необходима для отражения потенциальной угрозы со стороны Запада. Дело в том, что по соседству, в Японии базируется 7-й флот ВМС США

Автор отмечает, что Россия инвестирует средства в модернизацию этого объекта на фоне обострения ситуации в западно-тихоокеанском регионе, последовавшим за американской инициативой "Поворот к Азии".

Важным преимуществом базы на Камчатке является то, что она дает прямой доступ к глубоким океанским водам. Субмарины могут проникать в Тихий океан, практически не опасаясь быть обнаруженными.

Здесь размещаются ударные подводные лодки, которые могут нанести удар крылатыми ракетами через океан. А это угроза для судоходства противника.

Есть на базе и подводные лодки, вооруженные стратегическими баллистическими ракетами, предназначенные для сдерживания атак на российскую территорию.

Известно, что волнорезы, предназначенные для защиты базы, будут простираться на 50 метров под водой.

На объекте будут созданы условия для размещения субмарин с баллистическими ракетами класса "Борей-А". Ожидается, что два таких корабля поступят на Тихоокеанский флот в начале 2020-х годов.

Атомные подлодки, подчеркивает журналист, способны месяцами не показываться на поверхности, а в зоне досягаемости их ракет оказываются Гавайи и все западное побережье США.