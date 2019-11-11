Эксперт развенчал статью NI о «худшем кошмаре» для России

Эксперт развенчал статью The National Interest о «худшем кошмаре» для России

Эксперт уверен, что данные заявления создаются искусственно для обострения мировой военно-политической обстановки.

Американские СМИ рассказали о «худшем кошмаре» для Россия Китая , который может настать в результате продажи американских атомных субмарин союзникам США

Журнал The National Interest опубликовал статью, в которой высказывалось мнение, что продажа субмарин класса Virginia позволит усилить военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе и расширить противодействие Китаю.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО , доктор исторических наук Алексей Подберезкин не считает, что это будет «худшим кошмаром», потому, что союзники США, например Великобритания и Франция, имеют собственный атомный подводный флот.

«Если речь идет о том, что такие же подводные лодки могут иметь другие члены НАТО, я не вижу, что это каким-то радикальным образом изменит обстановку на море и стратегическую ситуацию в мире», — развенчивает слова западного СМИ эксперт.

По его словам, распространение ядерного оружия дестабилизирует ситуацию, но ничего принципиально нового не появляется.

Вызывает сомнения и финансовая часть вопроса. Эксперт не может не принять во внимание «финансово-экономический регулятор».

«Атомная подводная лодка стратегического назначения стоит очень дорого — речь идет о нескольких миллиардах долларов за единицу. Кто из американских союзников может себе позволить такую покупку?» — рассказал Подберезкин в эфире радио Sputnik.

Эксперт делает вывод, что прогнозирование «худшего конца» для России и Китая — это «надуманная ситуация», которая создается «искусственно» с целью обострить военно-политическую обстановку в мире.

О «худшем кошмаре» для России и Китая рассказал журнал The National Interest. Американские эксперты считают, что продажа атомный подводных лодок Австралии откроют возможности для патрулирования обширных территорий, усилят военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поможет сдержать влияние Китая в данной части мира.