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Эксперт развенчал статью The National Interest о «худшем кошмаре» для России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Эксперт развенчал статью NI о «худшем кошмаре» для России
Фото: U.S. Navy
Эксперт уверен, что данные заявления создаются искусственно для обострения мировой военно-политической обстановки.
Американские СМИ рассказали о «худшем кошмаре» для Россия и Китая, который может настать в результате продажи американских атомных субмарин союзникам США.
Журнал The National Interest опубликовал статью, в которой высказывалось мнение, что продажа субмарин класса Virginia позволит усилить военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе и расширить противодействие Китаю.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин не считает, что это будет «худшим кошмаром», потому, что союзники США, например Великобритания и Франция, имеют собственный атомный подводный флот.
«Если речь идет о том, что такие же подводные лодки могут иметь другие члены НАТО, я не вижу, что это каким-то радикальным образом изменит обстановку на море и стратегическую ситуацию в мире», — развенчивает слова западного СМИ эксперт.
По его словам, распространение ядерного оружия дестабилизирует ситуацию, но ничего принципиально нового не появляется.
Вызывает сомнения и финансовая часть вопроса. Эксперт не может не принять во внимание «финансово-экономический регулятор».
«Атомная подводная лодка стратегического назначения стоит очень дорого — речь идет о нескольких миллиардах долларов за единицу. Кто из американских союзников может себе позволить такую покупку?» — рассказал Подберезкин в эфире радио Sputnik.
Эксперт делает вывод, что прогнозирование «худшего конца» для России и Китая — это «надуманная ситуация», которая создается «искусственно» с целью обострить военно-политическую обстановку в мире.
О «худшем кошмаре» для России и Китая рассказал журнал The National Interest. Американские эксперты считают, что продажа атомный подводных лодок Австралии откроют возможности для патрулирования обширных территорий, усилят военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поможет сдержать влияние Китая в данной части мира.
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Теги:
Армия , В мире , Алексей Подберезкин , МГИМО , НАТО , ИА Sputnik , The National Interest , Китай , США
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