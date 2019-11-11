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Турция начала наводнять Европу боевиками 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Турция начала наводнять Европу боевиками
Фото: Reuters
Турция начала репатриировать боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) в страны, из которых они прибыли на Ближний Восток. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Исмаил Катакли, передает местный телеканал TRT Haber.
Власти уже депортировали одного боевика с американским гражданством, сообщает Reuters. По словам Катакли, еще семеро террористов с гражданством Германии будут депортированы через три дня. Он добавил, что некоторые дела о высылке пока находятся на рассмотрении: в частности, 11 боевиков французского происхождения, захваченных на территории Сирии.
Замглавы МВД подчеркнул, что правительство уже рассмотрело 90 процентов дел арестованных боевиков ИГ.
«Мы уже установили контакты с заинтересованными в возвращении террористов странами. Процесс выдачи иностранных боевиков будет завершен во что бы то ни стало», — отметил политик.
Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу еще 8 ноября заявил, что Турция начнет отправит пленных боевиков ИГ обратно в Европу, даже если их гражданство будет аннулировано. Он также осудил озвученное Бельгией предложение проводить судебные разбирательства над ними там, где они совершали преступления.
Сойлу сообщал, что под стражей в Турции находятся около 1,2 тысячи членов группировки. Еще чуть менее 300 также были задержаны во время турецкой военной операции на севере Сирии.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Сулейман Сойлу , Исламское государство , МВД , Reuters , Германия , Турция
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