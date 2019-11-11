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Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру 

News.ru 33 минуты назад
«Россия использует оружие, которому даже бахать не надо»
Фото: globallookpress.com
Глава британского штаба обороны Ник Картер объяснил, почему Россию считают новой мировой угрозой. Виной всему используемые Москвой рискованные методы, которые могут привести к просчёту и в итоге к войне.
Россия, по мнению генерала, отстаивает свои позиции, используя оружие, «которому уже даже не надо бахать», приводит аргументы военного The Daily Telegraph.
Энергоносители, взятки, коррупционные практики в бизнесе, кибератаки, заказные убийства, фейковые новости, пропаганда, солдаты без опознавательных знаков, непризнаваемые частные военные компании, кража интеллектуальной собственности и «старомодный» шантаж, — перечисляет «арсенал», который якобы использует Россия, Картер.
Делается это для того, чтобы сеять раздор, получать политическое преимущество и «коварно разрушать привычный для Запада образ жизни». Методы, используемые на грани войны и мира, несут угрозу безопасности, «стабильности и процветанию» Соединённого Королевства и его союзников, приходит к выводу генерал.
Картер сетует, что конкуренты старушки Британии — такие «честолюбивые страны», как Россия, Китай и Иран — стали «мастерами» в использовании таких методов.
Я не веду речь о том, что наши оппоненты хотят начать войну в традиционном смысле этого слова. Но беспечное поведение и отсутствие уважения к международному праву, связанное с подобными новыми видами «вооружения», создают угрозу обострения, которая с лёгкостью может привести к неумышленному просчёту, — предупреждает Картер.
Ранее News.ru сообщал, что увеличение оборонного бюджета с 2000 года вкупе с реструктуризацией дали Российской армии новые возможности. Об этом говорится в новом докладе американской аналитической корпорации RAND, который посвящён ключевым тенденциям в армейских структурах РФ. Это даёт исследователям основание полагать, что потенциальный конфликт с Россией опасен для стран НАТО.
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Теги:
Армия , В мире , Войска , Оружие , Ник Картер , НАТО , Daily Telegraph , Москва
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