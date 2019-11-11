«Россия использует оружие, которому даже бахать не надо»

Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру

Глава британского штаба обороны Ник Картер объяснил, почему Россию считают новой мировой угрозой. Виной всему используемые Москвой рискованные методы, которые могут привести к просчёту и в итоге к войне.

Россия, по мнению генерала, отстаивает свои позиции, используя оружие, «которому уже даже не надо бахать», приводит аргументы военного The Daily Telegraph.

Энергоносители, взятки, коррупционные практики в бизнесе, кибератаки, заказные убийства, фейковые новости, пропаганда, солдаты без опознавательных знаков, непризнаваемые частные военные компании, кража интеллектуальной собственности и «старомодный» шантаж, — перечисляет «арсенал», который якобы использует Россия, Картер.

Делается это для того, чтобы сеять раздор, получать политическое преимущество и «коварно разрушать привычный для Запада образ жизни». Методы, используемые на грани войны и мира, несут угрозу безопасности, «стабильности и процветанию» Соединённого Королевства и его союзников, приходит к выводу генерал.

Картер сетует, что конкуренты старушки Британии — такие «честолюбивые страны», как Россия, Китай и Иран — стали «мастерами» в использовании таких методов.

Я не веду речь о том, что наши оппоненты хотят начать войну в традиционном смысле этого слова. Но беспечное поведение и отсутствие уважения к международному праву, связанное с подобными новыми видами «вооружения», создают угрозу обострения, которая с лёгкостью может привести к неумышленному просчёту, — предупреждает Картер.