На Украине заявили о готовности защититься от России

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал в интервью телеканалу "1+1" о готовности страны "самостоятельно защититься от России в случае нападения".
По его словам, ведомство подразумевает подобный сценарий и имеет отработанный ответ на агрессивные действия.
"У нас есть готовый ответ на подобный сценарий", — заявил Загороднюк.
Глава Минобороны отметил, что Украина продолжает сотрудничать с НАТО. Он добавил, что Североатлантический Альянс поставляет в страну оружие, технику, а также помогает в подготовке бойцов.