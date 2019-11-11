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На Украине заявили о готовности «самостоятельно защититься от России» 

РИА Новости + ещё 3 37 минут назад
На Украине заявили о готовности защититься от России
Фото: Twitter
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал в интервью телеканалу "1+1" о готовности страны "самостоятельно защититься от России в случае нападения".
По его словам, ведомство подразумевает подобный сценарий и имеет отработанный ответ на агрессивные действия.
"У нас есть готовый ответ на подобный сценарий", — заявил Загороднюк.
Глава Минобороны отметил, что Украина продолжает сотрудничать с НАТО. Он добавил, что Североатлантический Альянс поставляет в страну оружие, технику, а также помогает в подготовке бойцов.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , Учения НАТО , Министерство обороны , НАТО
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