На Украине заявили о готовности защититься от России

На Украине заявили о готовности «самостоятельно защититься от России»

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал в интервью телеканалу "1+1" о готовности страны "самостоятельно защититься от России в случае нападения". По его словам, ведомство подразумевает подобный сценарий и имеет отработанный ответ на агрессивные действия. "У нас есть готовый ответ на подобный сценарий", — заявил Загороднюк. Глава Минобороны отметил, что Украина продолжает сотрудничать с НАТО . Он добавил, что Североатлантический Альянс поставляет в страну оружие, технику, а также помогает в подготовке бойцов.

Видео дня. Киностудию Warner Bros эвакуировали из-за пожаров в Калифорнии