России задолжали 13 миллиардов долларов за оружие

Долг покупателей и поставщиков российского оружия перед «Рособоронэкспортом» достиг 13 миллиардов долларов (около 813 миллиардов рублей). Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность предприятия.

За прошлый год этот показатель вырос на 152 миллиарда рублей (26 процентов).

Долги накапливаются из-за того, что российские производители получают от «Рособоронэкспорта» авансы на производство вооружений для экспорта. Также долг растет из-за выплаты авансов зарубежным поставщикам, которые должны поставить России комплектующие. Помимо этого компания направляет иностранным заказчикам оружие, но не сразу получает за него деньги.

Из отчетности компании неясно, по какой именно статье накопилось больше всего долгов. Близкий к «Рособоронэкспорту» источник рассказал, что основную часть долга составляют невыплаченные деньги за продукцию, которая уже была поставлена покупателю. Часть платежей «Рособоронэкспорт» не может получить из-за санкций.

В пресс-службе «Рособоронэкспорта» рассказали изданию, что задолженности — нормальное явление для компании, поскольку она является посредником при поставках оружия. Представители корпорации отметили, что «Рособоронэкспорт» не только ждет денег за поставки, но и получает авансы за еще не отправленное вооружение.

В ноябре 2018-го сообщалось, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» превышает 50 миллиардов долларов. Отмечалось, что в 2018 году проведены поставки вооружения и военной техники в более чем 40 стран мира, подписано свыше 1,1 тысячи контрактных документов на сумму около 19 миллиардов долларов, что почти на четверть превышает аналогичный показатель за 2017-й.