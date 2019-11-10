США пригрозили Турции санкциями за C-400

США пригрозили Турции санкциями, если она не избавится от C-400

Мы этим были очень недовольны, — подчеркнул он.

Политик отметил, что ограничения по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), вероятно, пройдут в парламенте с подавляющей поддержкой.

Мы это ясно говорили президенту Эрдогану. В НАТО нет места для С-400, для значительных закупок российского оружия, — заключил он.

Ранее News.ru писал, что отношения Турции и США обострились на фоне покупки Анкарой российских ЗРС C-400. Вашингтон пытался склонить партнёров по НАТО к отказу от сделки с Москвой, угрожая различными санкциями, в том числе отказом поставлять истребители F-35. Однако турецкий президент Реджеп Эрдоган пообещал в таком случае обратиться в Международный арбитражный суд, так как деньги за самолёты уже переведены.

Компоненты С-400 Россия начала поставлять 12 июля, тогда в Турцию прибыли три военных самолёта. В дальнейшем в Анкаре начали приземляться по несколько российских военных бортов в день. С тех пор осуществлено уже не менее полутора десятков рейсов.