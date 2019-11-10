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США пригрозили Турции санкциями, если она не избавится от C-400 

News.ru + ещё 3 1 час назад
США пригрозили Турции санкциями за C-400
Фото: globallookpress.com
Конгресс Соединённых Штатов одобрит санкции против Турции, если Анкара не «избавится» от российских ЗРК C-400. Такое заявление сделали в Белом доме.
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен добавил, что глава государства Дональд Трамп во время встречи с турецким лидером Тайпом Эрдоганом о недопустимости нахождения комплексов из РФ на территории страны, передаёт CBS.
Мы этим были очень недовольны, — подчеркнул он.
Политик отметил, что ограничения по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), вероятно, пройдут в парламенте с подавляющей поддержкой.
Мы это ясно говорили президенту Эрдогану. В НАТО нет места для С-400, для значительных закупок российского оружия, — заключил он.
Ранее News.ru писал, что отношения Турции и США обострились на фоне покупки Анкарой российских ЗРС C-400. Вашингтон пытался склонить партнёров по НАТО к отказу от сделки с Москвой, угрожая различными санкциями, в том числе отказом поставлять истребители F-35. Однако турецкий президент Реджеп Эрдоган пообещал в таком случае обратиться в Международный арбитражный суд, так как деньги за самолёты уже переведены.
Компоненты С-400 Россия начала поставлять 12 июля, тогда в Турцию прибыли три военных самолёта. В дальнейшем в Анкаре начали приземляться по несколько российских военных бортов в день. С тех пор осуществлено уже не менее полутора десятков рейсов.
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Теги:
Армия , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , НАТО , CBS , Анкара , США , Турция
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