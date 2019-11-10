Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Европе объяснили парадокс «смерти мозга» НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
В Европе объяснили парадокс «смерти мозга» НАТО
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон поставил НАТО диагноз «смерть мозга», а генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что сейчас организация сильнее, чем когда-либо. Парадоксальным образом оба они правы, считает швейцарский телеканал SRF.
Корреспондент канала Себастьян Рамшпек подчеркнул, что критика Макрона в адрес НАТО затмила даже заявления американского президента Дональда Трампа о том, что НАТО устарело и изжило себя, передает ИноТВ.
Между тем и Макрон, и возразивший ему Столтенберг правы. В военном плане дела НАТО, являющегося американо-европейским «оборонительным» альянсом, обстоят лучше, чем бывало, констатирует швейцарский телеканал. Рамшпек отмечает, что после распада Советского Союза в 1991 году НАТО потеряло смысл своего существования, однако за последние годы снова возникшая напряженность в отношениях с Россией и угроза со стороны террористических группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в РФ) привели к новому наращиванию вооружений.
«НАТО находится в хорошем состоянии — и в то же время выглядит парализованным», — считает автор публикации. Он поясняет, что истинная сила альянса измеряется не танками, а готовностью использовать эти танки, — или, иными словами, «верой друзей и врагов в волю партнеров по альянсу к содействию».
Он напомнил, что в случае военного нападения на одно из государств НАТО договор обязывает остальных участников к оказанию помощи. Однако впервые в истории НАТО появились сомнения в том, что эта обязанность к оказанию помощи в критическом случае действительно будет принята во внимание, подчеркивает швейцарский журналист. «Ввяжутся ли США в войну, чтобы защитить Польшу или Латвию от российской агрессии? Придут ли Германия и Люксембург на помощь Турции, чтобы защитить ее от ответного нападения Сирии?» — задается вопросами Рамшпек, напоминая об ответе Макрона на эти вопросы: «Я не знаю».
Соединенные Штаты больше не хотят играть роль мирового жандарма, идеологические разногласия в НАТО стали серьезнее, чем когда-либо, констатирует автор статьи.
Вместе с тем, по его мнению, стремление Европы позаботиться о своей обороне не имеет шансов на успех в обозримом будущем. В первую очередь, страны Восточной Европы, но также и Германия, хотят непременно сохранить НАТО как оборонно-политическую структуру, а США — как партнера по альянсу, поясняет автор.
Боеспособность США недостижима для Европы, отмечает SRF. Вооруженным силам стран ЕС еще долго будет недоставать общих структур, вооружений и опыта ведения военных действий для того, чтобы хотя бы приблизиться к уровню боеспособности США. Невозможно представить, что Франция предоставит свое ядерное оружие под контроль штаба ЕС в Брюсселе, убежден корреспондент телеканала.
Таким образом, НАТО, возможно, и находится в состоянии смерти мозга, однако альтернативная модель Макрона будет еще долго оставаться нежизнеспособной, заключает SRF.
Напомним, 7 ноября французский лидер Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за утраты координации внутри альянса. При этом он назвал немыслимым, что Россия считается «первоначальным врагом» военного блока после прекращения действия Варшавского договора.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала заявку Макрона на лидерство в Европе.
Видео дня. Багдасарян намерен отсудить 100 миллионов рублей за лишение гражданства
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Китайцы оценили способность НАТО захватить Калининград Китайцы оценили способность НАТО захватить Калининград Ополченцы ДНР начали отвод сил из района Петровского Ополченцы ДНР начали отвод сил из района Петровского Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Комментарии 
Теги:
Армия , В мире , Европа , Йенс Столтенберг , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , ЕС , Аль-Каида , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умоляли не стрелять»: раскрыты детали бойни в Забайкалье
«Умоляли не стрелять»: раскрыты детали бойни в Забайкалье 1016
Рудковская: «Мы решили расстаться!»
Рудковская: «Мы решили расстаться!» 127
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским 122
Галкин спародировал Шейнина
Галкин спародировал Шейнина 83
В Латвии сделали неожиданное заявление по Крыму
В Латвии сделали неожиданное заявление по Крыму 564
Видео
Ефремов: «Я — не алкоголик»
00:49
Ефремов: «Я — не алкоголик»
Шоу-бизнес
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
00:36
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
Происшествия Общество
Адмирал: захватить Калининград невозможно!
01:20
Адмирал: захватить Калининград невозможно!
Армия
Познер о словах Галкина: мы этого не знали?
01:08
Познер о словах Галкина: мы этого не знали?
Общество
Галкин спародировал Шейнина
01:08
Галкин спародировал Шейнина
Шоу-бизнес
Появилось видео с загоревшимся украинским самолетом
02:15
Появилось видео с загоревшимся украинским самолетом
Происшествия
«Не из тех людей»: Малиновская о смерти Паши Фейсконтроля
01:06
«Не из тех людей»: Малиновская о смерти Паши Фейсконтроля
Шоу-бизнес
Лолита рассекретила интимную переписку мужа
01:26
Лолита рассекретила интимную переписку мужа
Шоу-бизнес
«Умоляли не стрелять»: раскрыты детали бойни в Забайкалье
00:37
«Умоляли не стрелять»: раскрыты детали бойни в Забайкалье
Происшествия Криминал
Лолита объяснила, почему дала экс-супругу семь тысяч евро
01:26
Лолита объяснила, почему дала экс-супругу семь тысяч евро
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение