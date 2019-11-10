Адмирал: захватить Калининград невозможно!

Депутат Госдумы и адмирал ВМФ объяснили интерес китайских СМИ к сценарию захвата Калининграда силами НАТО

Китайское издание Sohu оценило шансы НАТО на захват Калининграда. Уточняется, что оценка была дана на основании доклада, который был подготовлен американскими аналитиками. Согласно документу, пишут Известия, альянсу потребуется две недели, чтобы получить контроль над регионом.

По словам экспертов такие заявления преувеличены. В статье сообщается, что Западу стоит забыть про Калининград по нескольким причинам, пишет пишет RT. В частности, среди причин названо нахождение в области мощной противовоздушной обороны с новейшими ракетными образцами. Кроме того, полагает издание, Москва жестко отреагирует на агрессию НАТО и нападение на российский регион, а России , по мнению аналитиков, нужно всего пять дней, чтобы захватить столицы пяти государств НАТО.

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН расценил комментарии китайских СМИ к сценарию захвата Калининграда как отвлекающий маневр.

«В геополитике некоторые государства пытаются использовать разные информационные поводы в своих интересах. Кто-то — с целью наращивания агрессивности, кто-то — чтобы расположить к себе партнеров. Возможно, цель публикации — отвлечь внимание от китайской проблематики. Возможно, Китай хочет подготовить информационный «контрудар» на заявления эксперта США о захвате Калининграда. Информационная война ведь идет! Китай, вероятно, хочет показать странам Европы, что они уязвимы в случае возможного нанесения удара НАТО по России», — предположил парламентарий.

Бывший начальник штаба ВМФ России (1991-1996), адмирал Валентин Селиванов в эфире НСН отметил добрые намерения Китая предупредить страны блока НАТО об опасности нападения на российский регион.

«Китай предупреждает: это очень опасная игра — напасть на Калининград и Калининградскую область. Попробуйте, мол, — это аукнется очень большой бедой. Самому Китаю эта тема не интересна. Если в чьих-то буйных головах, особенно в связи с приближающимся 75-летием Победы, мелькают какие-то реваншистские идеи, лучше их сразу забыть. Болтают те, кому платят за их интервью или «идеи». Захватить Калининградскую область невозможно — у нас там достаточные силы, чтобы никто и никогда не смог ее захватить», — заявил адмирал.

Юрий Швыткин в интервью НСН две недели назад назвал несколько причин, по которым подобные сценарии будут и впредь будут появляться в Соединенных Штатах.

«Калининград — лакомый кусочек для стран блока НАТО, потому что существует как обособленная территория нашей страны и прямое соединение с Россией возможно только по воздуху. Отсюда и рождаются невероятные фантазии в головах экспертов. Их измышления служат для лоббирования интересов военно-промышленного комплекса США и других стран НАТО, а также для поддержания образа России в качестве внешнего врага», — пояснил парламентарий.