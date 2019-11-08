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Зеленский оценил разведение сил в районе Золотого 

RT на русском 54 минуты назад
Зеленский оценил разведение сил у Золотого
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Яшаром Халитом Чевиком оценил разведение сил и средств в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
«Несмотря на сложную ситуацию, мы осуществили разведение вблизи Золотого. Сделали всё в сроки и безопасно. За это мы благодарны всем: и военным, и ОБСЕ, и всем, кто помогал», — приводит пресс-служба президента слова Зеленского.
Яшар Халит Чевик подтвердил возобновление процесса разведения в районе Петровского, которое должно начаться 9 ноября в 12:00 по местному времени.
Председатель СММ ОБСЕ также заявил об уменьшении числа жертв после объявления перемирия в июле этого года.
1 ноября в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что ополченцы завершили разведение сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе. Украинские военные также сообщили, что развели силы.
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Теги:
Армия , В мире , Украина , Владимир Зеленский
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