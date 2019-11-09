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ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе 

РИА Новости + ещё 1 7 минут назад
Киеву напомнили условия разведения сил в Донбассе
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
Отсутствие вооруженных людей на участках разведения сил и средств в Донбассе является одним из условий отвода сил в Донбассе, говорится в заявлении руководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаила Филипоненко, предоставленном РИА Новости.
Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что после разведения сил и средств на трех участках в Донбассе туда должны зайти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Глава ЛНР Леонид Пасечник предупредил, что в случае появления на участке разведения сил в Донбассе военнослужащих Национальной гвардии и полиции Украины, республика ответит введением в эту зону подразделений МГБ и МВД ЛНР.
"В соответствии с пунктом 9 Рамочного решения трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года нахождение сил и/или средств на участках разведения является нарушением, на которое руководство Вооруженных сил Украины должно оперативно реагировать для их устранения. Другими словами, в случае прибытия в районы разведения подразделений Нацгвардии и полиции, ВСУ просто обязаны их оттуда выдворить", — говорится в заявлении Филипоненко.
Он уточнил, что после разведения разрешено нахождение на участках только офицерам СЦКК.
"Дополнение к комплексу мер определяет, что под термином Вооруженные силы Украины понимаются вооруженные силы Украины, Национальная гвардия Украины, другие воинские формирования и правоохранительные органы Украины. Поэтому высказанное господином Тейлором "мнение" о возможности замены украинских военнослужащих на нацгвардейцев можно рассматривать, как поощрение Киева к нарушению Минских договоренностей", — уточнил Филипоненко.
Руководитель СЦКК призвал подобными заявлениями "представителей Западных стран" не провоцировать Киев на нарушение минских договоренностей.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. Первого ноября стороны заявили о завершении процесса и начале разминирования участка.
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Теги:
Армия , В мире , Михаил Филипоненко , Леонид Пасечник , Уильям Тейлор , МВД , РИА Новости , Киев , США
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