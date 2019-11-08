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Власти рассказали о защите России от ракетных нападений 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Стало известно о защищенности России от нападений
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов рассказал о степени защиты России от ракетных ударов.
По его словам, страна полностью закрыта от таких атак, передаёт «Интерфакс». На территории государства нет неприкрытых направлений, отметил он.
"За счёт реализации мероприятий государственной программы вооружения Россия надежно защищена, восстановлено 100% информационного поля системы предупреждения. У нас нет неприкрытых направлений", — подчеркнул политик.
Ранее, как писал News.ru, замминистра обороны России Алексей Криворучко рассказал, что модернизируемые для Тихоокеанского флота России большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» и атомная подлодка «Иркутск» смогут брать на вооружение новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон».
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , США , Юрий Борисов , Алексей Криворучко , Интерфакс
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