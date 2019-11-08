Стало известно о защищенности России от нападений

Власти рассказали о защите России от ракетных нападений

Заместитель председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов рассказал о степени защиты России от ракетных ударов.

По его словам, страна полностью закрыта от таких атак, передаёт «Интерфакс». На территории государства нет неприкрытых направлений, отметил он.

"За счёт реализации мероприятий государственной программы вооружения Россия надежно защищена, восстановлено 100% информационного поля системы предупреждения. У нас нет неприкрытых направлений", — подчеркнул политик.