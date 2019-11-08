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Сборка первого серийного самолета Су-57: кадры из цеха 

ТК «Звезда» + ещё 9 24 минуты назад
Сборку первого серийного Су-57 показали на видео
Фото: Стоп-кадр из видео
Самолет поступит на вооружение воздушно-космических сил до конца текущего года.
Телеканал «Звезда» публикует кадры сборки первого серийного самолета Су-57 на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина.
В ходе визита на предприятие заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко самолет поступит на вооружение ВКС до конца года, а в течение следующего года армия получит еще один самолет.
«До конца года он уже будет поставлен ВКС. В следующем году мы ждем еще один такой самолет, и далее пойдет кратное наращивание производства», — сказал Криворучко.
Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать его наземные и надводные цели.
Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. Семнадцатого ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , Алексей Криворучко , ТК "Звезда" , Комсомольск-На-Амуре
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