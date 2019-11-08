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Вертолеты ВКС РФ начали ежедневное патрулирование на севере Сирии 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Вертолеты ВКС РФ начали патрулирование на севере Сирии
Фото: Минобороны РФ
Основная задача воздушного патруля — обеспечение безопасности в зонах патрулирования, а также сопровождение колонн военной полиции.
Воздушно-космические силы РФ начали ежедневное воздушное патрулирование на севере Сирии. Об этом сообщил российский военный летчик Дмитрий Иванов.
«Воздушное патрулирование проводится по нескольким направлениям, полеты выполняются группами вертолетов в составе пар на высоте 50-60 метров», — сказал он.
Иванов добавил, что основная задача вылетов — обеспечение безопасности в зонах патрулирования, а также сопровождение колонн военной полиции. По словам летчика, вылеты будут осуществляться по всем направлениям патрулирования.
Седьмого ноября российские военнослужащие провели воздушное патрулирование в Сирии. Вылет был осуществлен по маршруту Айн-Иса — Алау — Телль-Эм — Самен-Хазима. Патрулирование провели с аэродрома Квайрес.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Сирия
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