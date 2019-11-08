Вертолеты ВКС РФ начали патрулирование на севере Сирии

Вертолеты ВКС РФ начали ежедневное патрулирование на севере Сирии

Основная задача воздушного патруля — обеспечение безопасности в зонах патрулирования, а также сопровождение колонн военной полиции.

Воздушно-космические силы РФ начали ежедневное воздушное патрулирование на севере Сирии . Об этом сообщил российский военный летчик Дмитрий Иванов.

«Воздушное патрулирование проводится по нескольким направлениям, полеты выполняются группами вертолетов в составе пар на высоте 50-60 метров», — сказал он.

Иванов добавил, что основная задача вылетов — обеспечение безопасности в зонах патрулирования, а также сопровождение колонн военной полиции. По словам летчика, вылеты будут осуществляться по всем направлениям патрулирования.

Седьмого ноября российские военнослужащие провели воздушное патрулирование в Сирии. Вылет был осуществлен по маршруту Айн-Иса — Алау — Телль-Эм — Самен-Хазима. Патрулирование провели с аэродрома Квайрес.