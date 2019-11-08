Пентагон признал отставание от России в гиперзвуковом оружии 

Представитель Пентагона, полковник ВВС США Роберт Карвер заявил, что США были мировым лидером в исследованиях гиперзвуковых систем в течение многих десятилетий, но не решились использовать такие технологии в качестве оружия, поэтому отстали от России. Об этом сообщает Newsweek.
«Те, кто стремятся быть нашими противниками, решили использовать это [гиперзвуковые технологии — прим.ред.] в качестве оружия, что создало асимметрию в боеспособности, которую мы должны устранить», — заявил Карвер.
Представитель Пентагона заявил, что