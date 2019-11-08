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Пентагон: США не получают прибыли от сирийской нефти 

Российская Газета + ещё 4 15 минут назад
«Прибыль не идет США, она достается курдам»
Фото: AP Photo/Hussein Malla
Прибыль от контролируемых США нефтяных месторождений в Сирии получают курдские формирования "Сирийские демократические силы". Об этом заявил представитель Пентагона Рэт Хоффман, выступая на брифинге для журналистов.
"Прибыль не идет США, она достается курдам", — отметил он.
Представитель Комитета начальников штабов американских ВС контр-адмирал Уильям Берн заявил в свою очередь о том, что контроль над месторождениями в Сирии не является основной задачей США. По его словам, главное — это победа над ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"), а защита нефтяных полей — это второстепенная задача в рамках этой миссии.
"Цель — лишить прибыли от нефти ДАИШ", — цитирует ТАСС Берна.
Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил о том, что нефть в подконтрольных американским военным районах Сирии добывается местными властями на благо живущих здесь общин. Он также отметил, что в госдепе нет указаний от администрации США что-либо делать с нефтяными месторождениями.
Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп сообщил, что небольшое число американских военнослужащих останется в нефтеносных районах Сирии.
"Мы будем защищать нефть и решим, что будем делать с этим в будущем", — отметил глава Белого дома.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , США , Дональд Трамп , Комитет начальников штабов , Пентагон , Госдеп США , Исламское государство , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Берн , Сирия
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