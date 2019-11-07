«Пращу Давида» в Израиле не восприняли всерьез

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля в эфире НСН заявил, что в Иерусалиме не переживают из-за утери противоракеты.

Россия могла получить в свое распоряжение усовершенствованную ракету-перехватчик израильской системы ПРО «Праща Давида». Как пишет американское издание Business Insider, еще летом прошлого года израильтяне выпустили ракету в ответ на обстрел с сирийской территории, но из-за технического сбоя ракета будто бы не взорвалась и попала в руки сирийцев, а затем и российских специалистов.

Теперь, пишет издание, россияне могут, изучив особенности этой системы, понять, как с ней бороться, а также поделиться этой информацией с Ираном и «другими врагами Израиля».

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН заявил, что в Иерусалиме из-за этого не переживают.

«Эта новость далеко не новая. Ей года полтора, если не ошибаюсь. Две ракеты «Пращи Давида» были пущены против двух ракет, который к нам запустили со стороны Сирии. Это был пробный пуск ракет — они новые. Уже после пуска стало ясно, что ракеты со стороны Сирии не долетают до нас. И был дан приказ на самоуничтожение обеих ракет. С точки зрения израильских военных, обе ракеты были уничтожены. Но некоторые специалисты считают, что одна ракета, наверняка, была уничтожена, а вторая упала на территории Сирии и, возможно, попала в руки сирийцев, а затем и российские специалисты подъехали, оценили ее. И она в тот же день самолетом улетела в Москву. Эта ракета похожа на С-400, работает до 300 км. Любой на месте россиян подобрал бы ее, разобрал и посмотрел, что в ней есть хорошего, потому что у нас передовые технологии. Всегда есть опасность утраты секретов. Но 100-процентных доказательств этого нет. Мы к этому не относимся очень серьезно», — сказал он.