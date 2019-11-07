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Российские атомные подлодки провели торпедную дуэль 

Lenta.ru + ещё 2 31 минуту назад
Российские атомные подлодки провели торпедную дуэль
Фото: пресс-служба Минобороны РФ
Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» провели дуэль в глубинах Баренцева моря. Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга, передает «Интерфакс».
Дуэль проходила в рамках учений. По словам представителя Севфлота, экипажи субмарин на первом этапе провели условные электронные пуски по подводной цели, а на втором этапе — практическими торпедами, которые не оснащены боевой частью.
Кроме того, подводники в течение нескольких дней учились вести поиск и скрытное слежение за партнером, который играл роль условного противника, а также выполнять элементы боевого маневрирования с выходом в атакующую позицию.
Плановые задачи были выполнены в глубинах Баренцева моря в летний период обучения 2019 года.
В августе стало известно, что в 2020 году Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит шесть подлодок, в том числе четыре атомные. «Севмаш» должен сдать флоту первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег» и первую серийную проекта 885М «Новосибирск», головную субмарину проекта 885М «Казань» и атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852. Кроме того, две дизель-электрические подлодки сдаст ВМФ «Адмиралтейские верфи». Речь идет о подлодке «Волхов» проекта 636.3 и первой серийной субмарине проекта 677 «Кронштадт».
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , Олег Князь , Адмиралтейские верфи , Севмаш
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