Российские атомные подлодки провели торпедную дуэль

Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» провели дуэль в глубинах Баренцева моря. Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга, передает «Интерфакс».

Дуэль проходила в рамках учений. По словам представителя Севфлота, экипажи субмарин на первом этапе провели условные электронные пуски по подводной цели, а на втором этапе — практическими торпедами, которые не оснащены боевой частью.

Кроме того, подводники в течение нескольких дней учились вести поиск и скрытное слежение за партнером, который играл роль условного противника, а также выполнять элементы боевого маневрирования с выходом в атакующую позицию.

Плановые задачи были выполнены в глубинах Баренцева моря в летний период обучения 2019 года.