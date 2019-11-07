Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военный эксперт рассказал, как уничтожить все американские авианосцы 

Москва24 47 минут назад
Эксперт рассказал, как уничтожить все авианосцы США
Фото: ТАСС
Одного удара крылатыми ракетами по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (штат Вирджиния) будет достаточно, чтобы нанести непоправимый ущерб всеми американскому флоту и лишить США авианосцев. Об этом рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
Эксперт подчеркнул, что эта верфь — единственное место, где строятся и ремонтируются американские атомные авианосцы. При этом на судоверфи имеется только три стапеля, два из которых предназначены для ремонта, а один — для постройки кораблей.
Если эта верфь будет уничтожена во время потенциального конфликта, то у ВМС США не хватит мощностей для восстановления поврежденных кораблей и постройки новых.
Ранее американское издание Foreign Policy сделало вывод, что армия США слабо подготовлена к возможному противостоянию с Россией и Китаем, однако Вашингтон уже начал готовиться к "эпохе великодержавного соперничества".
Видео дня. 90-летний ученый оказался рецидивистом: ловил на коноплю
Москва24: последние новости
Путин рассказал об уникальном российском оружии Путин рассказал об уникальном российском оружии Умер спикер Минобороны РФ, сообщавший о грузино-осетинском конфликте Умер спикер Минобороны РФ, сообщавший о грузино-осетинском конфликте В СФ призвали Украину признать провокацию в Керченском проливе В СФ призвали Украину признать провокацию в Керченском проливе
Комментарии 
Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , США , Константин Сивков , Foreign Policy
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Казахстан утвердили границу
Россия и Казахстан утвердили границу 12
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат 203
Опубликовано видео драки Ляшко
Опубликовано видео драки Ляшко 12
Насиловать не хотели: Минобороны рассказало про Шамсутдинова
Насиловать не хотели: Минобороны рассказало про Шамсутдинова 675
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
Видео
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
00:32
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Общество
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
01:13
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
Происшествия Криминал
Навка поможет Заворотнюк
00:30
Навка поможет Заворотнюк
Шоу-бизнес
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
00:20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Оружие Армия
О каком уникальном оружии говорил Путин
01:59
О каком уникальном оружии говорил Путин
Армия Оружие
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
01:28
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение