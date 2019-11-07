Эксперт рассказал, как уничтожить все авианосцы США

Военный эксперт рассказал, как уничтожить все американские авианосцы

Одного удара крылатыми ракетами по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (штат Вирджиния) будет достаточно, чтобы нанести непоправимый ущерб всеми американскому флоту и лишить США авианосцев. Об этом рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков

Эксперт подчеркнул, что эта верфь — единственное место, где строятся и ремонтируются американские атомные авианосцы. При этом на судоверфи имеется только три стапеля, два из которых предназначены для ремонта, а один — для постройки кораблей.

Если эта верфь будет уничтожена во время потенциального конфликта, то у ВМС США не хватит мощностей для восстановления поврежденных кораблей и постройки новых.

Ранее американское издание Foreign Policy сделало вывод, что армия США слабо подготовлена к возможному противостоянию с Россией и Китаем, однако Вашингтон уже начал готовиться к "эпохе великодержавного соперничества".