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Россия потребовала сократить ядерное вооружение Великобритании и Франции 

Lenta.ru 52 минуты назад
Москва поставила условие Великобритании и Франции
Фото: РИА Новости
Дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без участия Великобритании и Франции. Такое заявление сделал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков, передает РИА Новости.
По словам дипломата, Москва выступает за привлечение Лондона и Парижа в договор о контроле над вооружениями. При этом Ермаков отметил, что США могут вести такой диалог с Китаем, и в случае успеха, Россия поддержит это. При этом представитель МИД выразил мнение, что «насильно затащить в диалог по стратегическим вооружениям не получится».
22 августа глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия расширяет свой ядерный арсенал для противостояния США. Эспер считает, что именно с этим связан взрыв на военном полигоне в Архангельской области, произошедший 8 августа. Он заявил, что при продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) нужно учитывать все новое оружие, которое разрабатывает Москва.
До этого президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обсудили, в частности, возможность продления СНВ-3 и заключения аналогичного соглашения между США, Россией и Китаем.
Срок действия СНВ-3 истекает в феврале 2021 года.
Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011-м. Документ, получивший название СНВ-3, заменил старое соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанное СССР и США в 1991 году и истекшее 5 декабря 2009 года. По соглашению, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.
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Теги:
Армия , Азия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , Политика , США , Владимир Ермаков , Марк Эспер , Дмитрий Медведев , Барак Обама , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Пентагон , РИА Новости , Китай , Москва , Великобритания , Франция
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