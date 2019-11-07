США заявили о «потемкинской деревне» России в Сирии

В Госдепе рассказали про «потемкинскую деревню» России в Сирии

Договоренность о создании комитета для выработки конституционной реформы в Сирии была достигнута на конгрессе национального диалога в Сочи , который прошел более полутора лет назад — в январе 2018 года. Тогда страны-гаранты астанинского процесса — Россия, Турция Иран — собрали на одной площадке порядка полутора тысяч представителей сирийского общества, чтобы выработать устраивающие все этноконфессиональные группы шаги по продвижению политического урегулирования, так как женевские переговоры оппозиции и правительства к тому моменту в очередной раз зашли в тупик. Позднее в Москве неоднократно обвиняли США в попытках затормозить процесс начала работы комитета.

"В конце прошлого месяца в Женеве состоялся запуск конституционного комитета, который, как нам кажется, является победой нашей и международной стратегии давления на режим Асада, а также косвенно на его главного спонсора — Россию, и именно поэтому мы получили этот запуск", — заявил чиновник в ходе закрытого брифинга для журналистов.

Слова представителя госдепартамента распространила пресс-служба ведомства.

По его словам, Асад хочет, чтобы работа комитета "принесла минимальный эффект", а США хотят противоположного и в этом "проходит линия напряженности между нами и россиянами".

"Россияне где-то посередине. Без россиян мы бы не получили этот конституционный комитет, но в какой-то степени им просто нужна потемкинская деревня, чтобы поддержать своего главного союзника", — добавил представитель госдепартамента.

Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве 30 октября, его первое заседание — 4 ноября. Комитет состоит из трех равных частей — по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек. Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.

В пресс-службе госдепартамента не называют фамилию чиновника, но в начале брифинга он сообщает, что вскоре посетит Турцию во главе американской делегации. Ранее в среду в ведомстве сообщили, что спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри посетит Турцию 8-9 ноября, где встретится с представителями властей и сирийской оппозиции.