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В Госдепе рассказали про «потемкинскую деревню» России в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
США заявили о «потемкинской деревне» России в Сирии
Фото: ТАСС
В госдепартаменте США заявили, что создание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН было частью стратегии по оказанию давления на президента страны Башара Асада и Россию, которая его поддерживает. С таким утверждением в среду выступил высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства, который добавил, что Россия согласилась на создание комитета так как ей нужна "потемкинская деревня".
Договоренность о создании комитета для выработки конституционной реформы в Сирии была достигнута на конгрессе национального диалога в Сочи, который прошел более полутора лет назад — в январе 2018 года. Тогда страны-гаранты астанинского процесса — Россия, Турция и Иран — собрали на одной площадке порядка полутора тысяч представителей сирийского общества, чтобы выработать устраивающие все этноконфессиональные группы шаги по продвижению политического урегулирования, так как женевские переговоры оппозиции и правительства к тому моменту в очередной раз зашли в тупик. Позднее в Москве неоднократно обвиняли США в попытках затормозить процесс начала работы комитета.
"В конце прошлого месяца в Женеве состоялся запуск конституционного комитета, который, как нам кажется, является победой нашей и международной стратегии давления на режим Асада, а также косвенно на его главного спонсора — Россию, и именно поэтому мы получили этот запуск", — заявил чиновник в ходе закрытого брифинга для журналистов.
Слова представителя госдепартамента распространила пресс-служба ведомства.
По его словам, Асад хочет, чтобы работа комитета "принесла минимальный эффект", а США хотят противоположного и в этом "проходит линия напряженности между нами и россиянами".
"Россияне где-то посередине. Без россиян мы бы не получили этот конституционный комитет, но в какой-то степени им просто нужна потемкинская деревня, чтобы поддержать своего главного союзника", — добавил представитель госдепартамента.
Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве 30 октября, его первое заседание — 4 ноября. Комитет состоит из трех равных частей — по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек. Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.
В пресс-службе госдепартамента не называют фамилию чиновника, но в начале брифинга он сообщает, что вскоре посетит Турцию во главе американской делегации. Ранее в среду в ведомстве сообщили, что спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри посетит Турцию 8-9 ноября, где встретится с представителями властей и сирийской оппозиции.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Башар Асад , ООН , Госдеп США , Конституционный комитет Госдумы , Иран , Сирия , Сочи , Турция
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