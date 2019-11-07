Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: боевики обстреляли жилые кварталы Алеппо 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Боевики обстреляли жилые кварталы Алеппо
Фото: РИА Новости
По меньшей мере один сириец погиб в среду и десятки других получили ранения во время обстрела боевиками жилых кварталов сирийского города Алеппо (360 км от Дамаска). Как сообщила телестанция Al Ekhbariya, снаряды разорвались в районах Эль-Джамилия, Сейф-эд-Давля, Хай-Сирьян, Дждейда, а также на улице Нил, возле муниципального дворца и мечети Садык. Все пострадавшие доставлены в городские больницы, где им оказана помощь.
По информации Al Ekhbariya, артиллерия сирийской армии в ответ на нарушения режима прекращения огня нанесла удары по позициям бандформирований и уничтожила несколько реактивных установок в предместьях Эз-Захра и Хай-Лирамун, из которых велся обстрел.
Видео дня. Десятки жилых домов рухнули в гигантскую яму
ТАСС: последние новости
Путин: РФ обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не станет им кому-либо угрожать Путин: РФ обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не станет им кому-либо угрожать Умер докладывавший о ходе пятидневной войны в Южной Осетии генерал Ноговицын Умер докладывавший о ходе пятидневной войны в Южной Осетии генерал Ноговицын В Индии заявили, что нацелены на дальнейшее военно-техническое сотрудничество с РФ В Индии заявили, что нацелены на дальнейшее военно-техническое сотрудничество с РФ 
Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ уничтожить сразу все авианосцы США
Россия нашла способ уничтожить сразу все авианосцы США 115
Появилось видео «захвата» самолета в Амстердаме
Появилось видео «захвата» самолета в Амстердаме
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль 25
Украина через ООН потребовала вернуть Крым
Украина через ООН потребовала вернуть Крым 17
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день 59
Видео
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
Навка поможет Заворотнюк
00:30
Навка поможет Заворотнюк
Шоу-бизнес
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
00:20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Оружие Армия
О каком уникальном оружии говорил Путин
01:59
О каком уникальном оружии говорил Путин
Армия Оружие
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
01:28
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
В мире
«Поскользнулся»: Малахов высказался о скандальном шоу
02:13
«Поскользнулся»: Малахов высказался о скандальном шоу
Шоу-бизнес
Запад призвали «дать отпор» России в Арктике
00:48
Запад призвали «дать отпор» России в Арктике
Армия
Названы причины боя на границе Узбекистана и Таджикистана
00:30
Названы причины боя на границе Узбекистана и Таджикистана
СНГ Происшествия
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
00:58
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
В мире
Минобороны сделало заявление о бойне в Забайкалье
01:16
Минобороны сделало заявление о бойне в Забайкалье
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение