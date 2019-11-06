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Россия и Индия согласовывают программу военно-технического сотрудничества до 2030 года 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Россия и Индия согласовывают программу ВТС до 2030 года
Фото: РИА Новости
Программа военно-технического сотрудничества (ВТС) между Россией и Индией на ближайшее десятилетие согласовывается, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.
Борисов отметил, что, несмотря на внешний прессинг, "Россия и Индия успешно реализуют совместные планы по сотрудничеству в военно-технической сфере". В частности, речь идет о поставке зенитных ракетных систем С-400 и других проектах.
"Кроме того, идет работа по согласованию Программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", — говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте российского правительства.
"По итогам 2018 года объем товарооборота между двумя странами составил почти 11 млрд долларов, увеличившись более чем на 17% по сравнению с показателями 2017 года", — привели в правительстве слова вице-премьера.
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Теги:
Армия , Азия , Ближний Восток , В мире , Войска , Конфликты , Оружие , Политика , Юрий Борисов , Правительство РФ , Индия
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