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Литва решила увеличить армию 

Lenta.ru + ещё 3 44 минуты назад
Литва увеличивает армию
Фото: РИА Новости
Литовское правительство одобрило законопроект об увеличении на четверть численности личного состава Вооруженных сил республики к 2024 году. Об этом сообщает портал Delfi.
Общее число военнослужащих литовской армии увеличится с 21,3 до 26,9 тысяч. При этом число профессиональных военных составит от 11,4 до 15,6 тысяч человек. Также поправки в закон предполагают увеличение количества генералов и старших офицеров. Кроме того, литовское командование хочет повысить предельное число военнослужащих-резервистов, ежегодно призываемых на учения.
Законопроект предполагает и создание нового логистического батальона на западе Литвы. Формирование будет причислено к бригаде Zemaitija, состоящей из трех батальонов пехоты и одного артиллерийского батальона. Данные поправки будут внесены в Сейм в ближайшее время.
4 ноября в Литве стартовали военные учения НАТО «Железный волк» с участием представителей 11 стран-членов Североатлантического альянса. В учениях принимают участие около четырех тысяч военнослужащих, в частности из Великобритании, Германии, Польши, США и Эстонии.
28 октября сообщалось, что Белоруссия усилит численность сухопутного воинского контингента на границе с Литвой. Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что Минск будет вынужден ответить на присутствие войск НАТО в соседней республике.
В середине октября в Литву прибыли первые военные из американского батальона, который разместится на территории страны на полгода. 1-й батальон 9-го полка 1-й дивизии Вооруженных сил США пробудет в Литве до весны 2020 года. Всего республика примет около 500 американских военнослужащих, а также 100 единиц военной техники, в том числе 30 танков M1 Abrams и 25 боевых машин пехоты Bradley.
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Теги:
Армия , В мире , Войска , Законопроекты , Александр Лукашенко , НАТО , Литва
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