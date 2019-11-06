Запад призвали «дать отпор» России в Арктике

Геополитическая обстановка в Арктике накаляется — в том числе из-за «военной угрозы» России, пишет The Daily Telegraph. По мнению издания, Западу нужно «поумнеть» и «дать отпор» Москве в этом регионе.

The Daily Telegraph указывает, что на прошлой неделе в Белом море Россия провела испытания межконтинентальной ракеты «Булава», долетевшей до Камчатки. Также Норвегия заявила, что засекла 10 подлодок российского Северного флота, которые идут через Арктику в сторону Атлантического океана. Это, как пишет издание, стало «самой масштабной операцией подобного рода» с окончания холодной войны, передает RT.

«Оба инцидента — это наглядные иллюстрации той военной угрозы, которую Россия представляет для Запада. Однако они также говорят и о более широкой проблеме: в ближайшие десятилетия накал соревнования между великими державами в Арктике, судя по всему, будет расти», — считает газета.

Издание считает, что Россия «занимается милитаризацией Арктики» с середины 2000-х годов. В том числе Москва укрепила ядерные объекты на Крайнем Севере и стала проводить там крупномасштабные учения. А Геологическая служба США пришла к выводу, что в этом регионе залегает 13% всей оставшейся в мире нефти и 30% природного газа.

Запад, в свою очередь, на протяжении долгого времени не уделял Арктике достаточного внимания, а в нынешней Стратегической концепции НАТО этого слова вообще нет. В итоге ситуация стала угрожающей, пишет издание, а США располагают только двумя ледоколами, которые могут действовать в регионе. Один из них необходимо было списать еще более 10 лет назад. У России 40 ледоколов и строятся новые, которые способны нести на борту крылатые ракеты.

«С таянием Арктики геополитическое соревнование, по всей видимости, будет только накаляться, однако Запад уже играет в догонялки», — пишет The Daily Telegraph.

Перспективы гонки вооружений в свою очередь заставляют задавать беспокоящие вопросы о готовности Запада к конфликту в Арктике, отмечает газета. При этом британское издание указывает на геостратегическая важность Великобритании для региона, так как воды к северо-западу от Шотландии образуют часть Фареро-исландского рубежа — «бутылочного горлышка», отделяющего российский Северный флот в Арктике от интересов Москвы в Северной Атлантике.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о значимости новых ледоколов для России и ситуации в Арктике, а также о строительстве кораблей для освоения региона.