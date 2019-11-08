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«Будем поступать зеркально»: Лавров пригрозил США 

Рамблер + ещё 16 15 минут назад
Россия приступит к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Москве стартовала Московская конференции по нераспространению. Сегодня на ней выступил Сергей Лавров.
В ходе выступления он обвинил США в сломе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — вместо профессионального, в деловом ключе решения накопившихся взаимных претензий. Те же шаги, что предлагала Россия, были отвергнуты американцами «достаточно высокомерно».
«США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности. Мы, как предупреждал президент, будем поступать зеркально», — подчеркнул Лавров.
Он добавил при этом, что российское руководство приняло решение не размещать такие ракеты где-либо до того, как свои ракеты там разместит Америка, — ради «поддержания предсказуемости в ракетной сфере».
Комментарии243 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Армия , Видео , Оружие , Политика , Санкции , Сергей Лавров , США
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