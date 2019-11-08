«Будем поступать зеркально»: Лавров пригрозил США

Вчера, как сообщал «Рамблер», в Москве стартовала Московская конференции по нераспространению. Сегодня на ней выступил Сергей Лавров.

В ходе выступления он обвинил США в сломе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — вместо профессионального, в деловом ключе решения накопившихся взаимных претензий. Те же шаги, что предлагала Россия, были отвергнуты американцами «достаточно высокомерно».

«США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности. Мы, как предупреждал президент, будем поступать зеркально», — подчеркнул Лавров.

Он добавил при этом, что российское руководство приняло решение не размещать такие ракеты где-либо до того, как свои ракеты там разместит Америка, — ради «поддержания предсказуемости в ракетной сфере».