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Россия починит украинские корабли, участвовавшие в «керченской провокации» 

Аргументы Недели 1 час назад
Россия починит задержанные украинские корабли
Фото: РИА Новости
Преждевременной оказалась истерика МИД Украины по поводу военных кораблей, задержанных в «керченской провокации». Ранее глава украинского дипломатического ведомства заявил о ноте, направленной в Москву с требованием указать место и время, когда Киев может забрать корабли. Выяснилось, что Россия не возвращает суда потому, что прямо сейчас приводит их в божеский вид.
Передача кораблей была невозможна, так как украинские суда были повреждены. Это случилось из-за того, что экипажи кораблей отказались подчиниться требованиям росийских пограничникам. Пришлось проводить жесткий захват.
«Вопрос был по технической части, так как корабли не эксплуатировались несколько месяцев», — сообщили украинские СМИ, — «Кроме того, катер "Бердянск"пострадал в результате обстрела, и у техников пограничной службы были вопросы по плавучести этих судов, они боялись, что просто не смогут их физически передать».
Официальный Киев про эти обстоятельства знал. Но это не помешало главе украинского МИД побравировать принципиальной позицией. Накануне сообщалось о его заявлении. Главный дипломат Киева заявил, что в адрес России была направлена нота с требованиями вернуть корабли.
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Теги:
Армия , Войска , Украина , МИД , Киев , Москва
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