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В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли окраину Донецка 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Украинские силовики обстреляли окраину Донецка
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли в среду минометному обстрелу северо-западную окраину Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"С 16:45 до 17:15 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению "Вольво-центра". Выпущено 34 мины калибром 82 мм и 120 мм", — цитирует сообщение представительства ДНР в СЦКК Донецкое агентство новостей.
Кроме того, украинские военные произвели по району "Вольво-центра" 50 выстрелов из зенитных установок, также применялось стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
На встрече в Минске 17 июля участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочный режим прекращения огня. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.
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Теги:
Армия , В мире , Конфликты , Донецк
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