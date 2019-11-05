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«Неприемлемо»: РФ о попытке США закрепить присутствие в Сирии 

Рамблер + ещё 3 23 минуты назад
«Неприемлемо»: Россия о действиях США в Сирии
Фото: Reuters
В Москве назвали неприемлемыми попытки США закрепиться в районе нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает РИА «Новости».
«Любые действия, мы сейчас не говорим какие, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения противоречащими международному праву и неприемлемыми», — сказал он журналистам, комментируя информацию о строительстве двух новых военных баз США в богатой нефтью провинции Дейр-эз-Зор.
Как ранее сообщал «Рамблер», глава Пентагона Марк Эспер заявил о намерении США взять нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии под свой контроль. Он отметил, что США не намерены допускать до месторождений ни сирийских, ни российских военных, лишь курдские формирования.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , Политика , США , Марк Эспер , Сергей Вершинин , МИД , Пентагон , РИА Новости , Сирия
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