«Неприемлемо»: Россия о действиях США в Сирии

В Москве назвали неприемлемыми попытки США закрепиться в районе нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает РИА «Новости».
«Любые действия, мы сейчас не говорим какие, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения противоречащими международному праву и неприемлемыми», — сказал он журналистам, комментируя информацию о строительстве двух новых военных баз США в богатой нефтью провинции Дейр-эз-Зор.
Как ранее сообщал «Рамблер», глава Пентагона Марк Эспер заявил о намерении США взять нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии под свой контроль. Он отметил, что США не намерены допускать до месторождений ни сирийских, ни российских военных, лишь курдские формирования.