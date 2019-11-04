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В ЛНР ополченец погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков 

РИА Новости 1 час назад
В ЛНР ополченца обстреляли украинские силовики
Фото: © РИА Новости
Один сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
"В 15.05 (совпадает с мск) боевики 14-й бригады ВСУ произвели десять выстрелов из вооружения БМП-1 по району населенного пункта Донецкий. В результате обстрела получил ранения, не совместимые с жизнью, военнослужащий Народной милиции ЛНР", — заявил Осадчий.
Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшего и призвал международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ дать правовую оценку действиям украинских силовиков, а также принудить Киев соблюдать достигнутые соглашения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Теги:
Армия , Войска , Украина , Яков Осадчий , Министерство обороны , ОБСЕ
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