«Попытка переиначить договорённости на свой лад»: в Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском

Намеченное на 4 ноября разведение сил на участке линии разграничения возле населённого пункта Петровское в Донбассе не произошло. Украинские силовики, в отличие от Народной милиции ДНР, не выпустили белую сигнальную ракету. В Киеве назвали причиной отмены договорённостей нарушение семидневного периода тишины. При этом в ДНР заявили об «откровенном саботаже» Минских соглашений со стороны Украины . Опрошенные RT эксперты отмечают, что не удивлены произошедшим, поскольку в украинском руководстве по-прежнему много заинтересованных в продолжении конфликта в Донбассе.

В понедельник, 4 ноября, сорвалось разведение сил, которое должно было состояться в соответствии с договорённостью контактной группы по Донбассу на участке линии разграничения возле населённого пункта Петровское. Как заявили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, срыв процесса произошёл из-за Киева.

В 13:00 мск представители Народной милиции ДНР выпустили белую сигнальную ракету в знак готовности к разведению, при этом со стороны украинских позиций ответных действий не последовало.

«Украинский президент неоднократно заявлял о приверженности к отводу в Петровском. Но сегодня в очередной раз командование «ООС» саботировало все указания президента, и никакого отвода в Петровском нет», — заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

По его словам, дата следующего отвода сил на этом участке будет согласована на очередном заседании в Минске контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, которое запланировано на 12 ноября.

Вместе с тем в пресс-центре штаба операции объединённых сил Украины назвали «провокацией» готовность ДНР к разводу сил, поскольку с последнего нарушения режима полного прекращения огня прошло менее 7 суток. Ведомство сослалось на отчёт специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 31 октября, которое днём ранее зафиксировало факт нарушения перемирия со стороны ополченцев. В то же время руководитель ООС Владимир Кравченко заявил, что отвод сил в Петровском состоится 8 ноября, если до этого момента не будет нарушений режима прекращения огня.

Вадим Пристайко. О планах переноса процесса ранее говорил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. А 4 ноября ситуацию прокомментировал глава МИД

«Что касается неразведения в зоне Петровского, то вы знаете, что, по нашим оценкам, разведение должно было начаться сегодня. Но несколько дней тому назад были обстрелы в районе разведения… Это было зафиксировано СММ ОБСЕ. Поэтому мы были вынуждены перенести разведение на тот период, когда снова… как будет достигнут семидневный период тишины», — цитирует его РИА Новости.

Однако в представительстве ДНР в СЦКК выразили несогласие с подобной трактовкой ситуации на линии разграничения

«Такого рода заявления показывают отсутствие авторитета своего же верховного главнокомандующего, который ранее сообщал о запланированном на 4 ноября отводе сил и средств с участка. Кроме того, подобные действия украинской стороны носят манипулятивный характер, являются откровенным саботажем Минских соглашений и попыткой переиначить все договорённости на свой лад», — заявили в ДНР.

Ранее в самопровозглашённых донбасских республиках указывали, что отвод сил в Петровском не предполагает соблюдение семидневного «режима тишины». Кроме того, в Луганске подчёркивали, что Киев также использует тактику «самообстрелов», чтобы не допустить выполнения Минских договорённостей.

Напомним, 29 октября разведение сил состоялось в районе села Золотое. Этому предшествовал визит в регион Владимира Зеленского , который пообщался на местах с националистами, выступающими против этого процесса, призвав их сдать вооружение. Как позднее сообщили в офисе президента Украины, эти гражданские лица выполнили просьбу главы государства, но остались в так называемой «жёлтой зоне».

«Есть те, кто не заинтересован в прекращении войны»

Политолог Иван Мезюхо назвал ожидаемым срыв попытки разведения войск в Петровском, учитывая риторику представителей украинской политики.

«Это обстоятельство будет, безусловно, негативно воспринято в республиках Донбасса, эта ситуация не приближает страну к миру. Фактически мы видим, что Зеленский и его команда не могут или не хотят выполнить взятые на себя обязательства», — заявил собеседник RT.

При этом эксперт указал на то, что части украинской власти выгодно продолжение войны на Украине.

«Формально у Зеленского есть все полномочия, чтобы обеспечить отвод сил, установить режим прекращения огня, выполнить все договорённости в рамках формулы Штайнмайера, двигаться по пути постепенного выполнения Минских соглашений. Тем не менее на Украине есть силы, которые противодействует такому развитию. Причём внутри украинской власти есть те, кто не заинтересован в прекращении войны», — заключил эксперт.

В свою очередь, украинский политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что удивился бы, если бы процесс в Петровском состоялся по намеченному графику.