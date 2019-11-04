Россия захотела новую базу в Сирии

РФ усилит свои позиции в Сирии для отражения возможных атак США

Россия ведёт переговоры с Дамаском об аренде военного аэродрома в Эль-Камышлы. Предполагается, что там разместится центр контроля за ракетами США на Ближнем Востоке.

Речь идёт о ракетах, которые Вашингтон может развернуть на территории Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран региона. Присутствие средств ПВО и ПРО в Эль-Камышлы позволит России перехватывать их задолго до запуска в свою сторону, сообщает издание Avia.Pro.

Информация о переговорах по поводу аренды аэродрома была получена в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека . Москва пока на этот счёт никаких комментариев не даёт.

В настоящее время российский военный контингент в САР размещается на авиабазе Хмеймим. Как ранее писал News.ru, в последнее время значительно возросло количество атак на неё с применением беспилотников. В начала 2019 года было уничтожено около 60 БПЛА на подлёте к российским военным объектам в Сирии.