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СМИ: крупная военная колонна США выдвинулась с северо-востока Сирии к границе с Ираком 

ТАСС 32 минуты назад
Крупная военная колонна США выдвинулась из Сирии к Ираку
Фото: Reuters
Колонна, состоящая из десятков единиц американской военной техники, включая тяжелые грузовики, выдвинулась из северо-восточных районов Сирии в направлении границы с Ираком. Об этом сообщило в понедельник агентство SANA.
В состав колонны также входят армейские внедорожники и военная строительная техника, которую перевозят на специальных платформах. По имеющимся данным, она направилась к контрольно-пропускному пункту "Эль-Валид", расположенному в северной части сирийско-иракской границы.
С 9 октября на севере Сирии находятся подразделения турецкой армии. Первоначально Анкара объявила о проведении там операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. В ходе этой кампании Анкара установила контроль над территорией между городами Рас-эль-Айном и Телль-Абъядом.
13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. своих военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции полностью ликвидировали свою военную базу, находившуюся в районе города Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо на севере арабской республики, а также оставили города Ракку и Табку на северо-востоке. 21 октября агентство Reuters сообщило, что группа американских военнослужащих пересекла сирийскую границу и направилась в иракскую провинцию Дахук, входящую в состав Иракского Курдистана. В Багдаде подчеркнули, что речь идет о транзите. 27 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что военные вернутся из Ирака на родину.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , США , Марк Эспер , Дональд Трамп , Пентагон , Reuters , Ирак , Сирия
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