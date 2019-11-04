Крупная военная колонна США выдвинулась из Сирии к Ираку

СМИ: крупная военная колонна США выдвинулась с северо-востока Сирии к границе с Ираком

Колонна, состоящая из десятков единиц американской военной техники, включая тяжелые грузовики, выдвинулась из северо-восточных районов Сирии в направлении границы с Ираком . Об этом сообщило в понедельник агентство SANA.

В состав колонны также входят армейские внедорожники и военная строительная техника, которую перевозят на специальных платформах. По имеющимся данным, она направилась к контрольно-пропускному пункту "Эль-Валид", расположенному в северной части сирийско-иракской границы.

С 9 октября на севере Сирии находятся подразделения турецкой армии. Первоначально Анкара объявила о проведении там операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. В ходе этой кампании Анкара установила контроль над территорией между городами Рас-эль-Айном и Телль-Абъядом.