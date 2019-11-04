Россия сорвала планы США в Крыму

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В СМИ поведали о сорванном Россией плане США по размещению в Крыму ядерного оружия 

Аргументы Недели 34 минуты назад
Соединенные Штаты намеревались взять Крым под свой контроль и разместить там ядерное оружие, однако этот план сорвался из-за присоединения полуострова к Российской Федерации. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах СМИ.
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Портал American Herald Tribune пишет, что, согласно сценарию, разработанному в администрации 44-го президента США Барака Обамы, американская сторона должна была захватить базу Черноморского флота РФ в Севастополе после свержения украинского лидера Виктора Януковича в феврале 2014 года. Штаты собирались перебросить на территорию военного объекта ядерное вооружение.
Москва сорвала этот план, приняв решение о включении Крыма в состав РФ, говорится в публикации, переведенной изданием «ПолитРоссия».
Ранее в понедельник сообщалось, что в СМИ спрогнозировали поражение Вашингтона в предполагаемой будущей войне с Россией.
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Комментарии32 
Теги:
Армия , Видео , Оружие , США , Республика Крым
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