В СМИ поведали о сорванном Россией плане США по размещению в Крыму ядерного оружия

Соединенные Штаты намеревались взять Крым под свой контроль и разместить там ядерное оружие, однако этот план сорвался из-за присоединения полуострова к Российской Федерации. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах СМИ.

Портал American Herald Tribune пишет, что, согласно сценарию, разработанному в администрации 44-го президента США Барака Обамы, американская сторона должна была захватить базу Черноморского флота РФ в Севастополе после свержения украинского лидера Виктора Януковича в феврале 2014 года. Штаты собирались перебросить на территорию военного объекта ядерное вооружение.

Москва сорвала этот план, приняв решение о включении Крыма в состав РФ, говорится в публикации, переведенной изданием «ПолитРоссия».

Ранее в понедельник сообщалось, что в СМИ спрогнозировали поражение Вашингтона в предполагаемой будущей войне с Россией.