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В Литве начались учения НАТО с участием бронетехники 

RT на русском 35 минут назад
В Литве начались учения НАТО
Фото: Instagram
В Литве начались учения «Железный волк — 2019-II» с участием около 4 тыс. военных НАТО из 11 стран. Об этом сообщили в командовании литовской армии.
Основная фаза учений продлится до 18 ноября, а возвращение техники в места постоянного развёртывания запланировано на 18-22 ноября.
Всего в учениях примут участие около тысячи единиц военной техники, в том числе танки, боевые машины и артиллерийские орудия.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит причин для беспокойства Белоруссии в связи с учениями Североатлантического альянса возле её границ.
Как заявил министр обороны Белоруссии Андрей Равков, Минск примет меры по реагированию в связи с размещением бронетанковой техники США в Литве и проведением учений НАТО Defender Europe весной 2020 года.
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Теги:
Армия , Войска , Йенс Столтенберг , Андрей Равков , НАТО , Литва
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