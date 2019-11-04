У несбиваемой украинской ракеты нашли изъяны

Не бог весть что. Эксперт усомнился в уникальности новой украинской ракеты

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН объяснил, почему новая сверхзвуковая ракета Украины не представляет угрозы для российского флота.

Сверхзвуковая ракета «Молния» («Блискавка») разработана в днепровском конструкторском бюро «Южное». Она предназначена для уничтожения надводных целей противника, информирует Lenta.ru со ссылкой на «Днепровскую панораму».

Скорость «Молнии» составляет около 2-2,5 тысячи км/час. На Украине новой сверхзвуковой ракетой планируют вооружить самолеты СУ-24М и СУ-27 после минимальной модернизации машин.

По словам военного эксперта Олега Жданова, Украина использует новый вид вооружения против российских кораблей. Он считает, что на сегодняшний день в мире нет средств, обеспечивающих защиту от «Молнии». Свое заявление эксперт сделал в видеоматериале о выставке «Оружие и безопасность-2019» на YouTube-канале «Обзор TV».

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН скептически отнесся к заявленным характеристикам украинской ракеты «Молния».

«Судя по открытым данным, дальность полета этой ракеты не такая уж и большая — в пределах полутора сотен километров. Значит, ее боевая часть не превысит 100 кг. То есть, «Молния» — это малогабаритная ракета тактического назначения. Предназначена, в основном, для поражения легких целей: от катеров до корветов — кораблей малого водоизмещения.

Скорость полета ракеты — 2,5 тысячи километров в час — большая. Однако, важны еще характеристики ее головки самонаведения. Но, скорее всего, при ее создании использовались разработки еще советских времен, учитывая развал корпорации «Антей» и ведущих научных школ на Украине. Но ракета с устаревшей головкой самонаведения угрозы не представляет. Поэтому говорить, о том, что Украина создала супер-ракету, нет никаких оснований», — заявил ракетчик.

Константин Сивков убежден, что Россия в случае удара по своему флоту украинской «Молнией» нейтрализует атаку.

«Если «Молния» будет принята на вооружение, военный потенциал украинского флота повысится, и Россия примет меры для его нейтрализации. Но усиление российской системы ПВО против «Молнии» — это не бог весть что такое. Современные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) как РФ, так и США работают по целям, летящим на скорости 800 м/сек, соответственно — 2,5-3 тысяч км/час. То есть, «Молния» находится в зоне поражения всех современных ЗРК и может быть уничтожена», — считает эксперт.

Ранее Константин Сивков в эфире НСН раскрыл название уникальной российской системы ПРО.