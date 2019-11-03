Военные рассказали о зарплате контрактников

Заработная плата контрактникам в армии поступает ежемесячно с 10 по 20 число. Уровень регулярного дохода не может быть ниже 19 тысяч рублей.

Об этом журналистам сообщили источники в Вооружённых Силах России

Отмечается, что зарплата военнослужащего являет собой совокупность из нескольких составных: оклад по званию, оклад по должности, надбавки и выплаты. Также бывают дополнительные финансовые поощрения, которые составляют 100% процентов от получки. Военнослужащий может получить такое вознаграждение за риск в мирное время.

На «старте» контрактникам обычно платят примерно 25 тысяч рублей в месяц, а те, кто служит давно и имеют надбавки за классность и прочие, могут получать около 75-80 тысяч рублей. Есть еще выплаты подъемных при переезде и суточные на самого военнослужащего и на членов семьи за каждый день пути к новому месту службы, — передаёт сообщение источника сайт газеты «Московский комсомолец».

В качестве карьерного «потолка» для контрактника было обозначено звание лейтенанта. Но бывают и те, кто дослужился до полковника.