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Военные рассказали о зарплате контрактников 

News.ru 14 минут назад
Военные рассказали о зарплате контрактников
Фото: News.ru
Заработная плата контрактникам в армии поступает ежемесячно с 10 по 20 число. Уровень регулярного дохода не может быть ниже 19 тысяч рублей.
Об этом журналистам сообщили источники в Вооружённых Силах России.
Отмечается, что зарплата военнослужащего являет собой совокупность из нескольких составных: оклад по званию, оклад по должности, надбавки и выплаты. Также бывают дополнительные финансовые поощрения, которые составляют 100% процентов от получки. Военнослужащий может получить такое вознаграждение за риск в мирное время.
На «старте» контрактникам обычно платят примерно 25 тысяч рублей в месяц, а те, кто служит давно и имеют надбавки за классность и прочие, могут получать около 75-80 тысяч рублей. Есть еще выплаты подъемных при переезде и суточные на самого военнослужащего и на членов семьи за каждый день пути к новому месту службы, — передаёт сообщение источника сайт газеты «Московский комсомолец».
В качестве карьерного «потолка» для контрактника было обозначено звание лейтенанта. Но бывают и те, кто дослужился до полковника.
Ранее News.ru писал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%.
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Теги:
Армия , Войска , Дмитрий Медведев , МВД , Московский комсомолец
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