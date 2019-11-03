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Медведев высказался о возможности военно-морских учений Россия-АСЕАН 

РИА Новости + ещё 2 31 минуту назад
Медведев высказался об учениях Россия-АСЕАН
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил подумать о возможности провести военно-морские учения в формате Россия-Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что, по его словам, повысило бы безопасность всех стран-участниц.
В преддверии инвестиционного саммита АСЕАН и Восточноазиатского саммита Медведев дал интервью таиландской газете "Бангкок пост". Один из вопросов касался помощи России в повышении потенциала АСЕАН в области безопасности на море. Премьер указал, что Россия уже занимается решением этих задач.
Он напомнил, что корабли ВМФ России ежегодно совершают дружеские заходы в порты Юго-Восточной Азии. По его словам, традиционными стали такие визиты во Вьетнам, Таиланд, Индонезию и Малайзию.
"В прошлом году российские моряки побывали в Камбодже, Мьянме и Брунее. В этом — на Филиппинах. А вьетнамские и таиландские моряки посетили Владивосток", — отметил Медведев.
По его словам, с рядом участников АСЕАН Россия уже проводит военно-морские учения.
"Например, их организация предусмотрена меморандумом о сотрудничестве в военно-морской области, подписанным с Таиландом несколько дней назад. Готовятся первые в истории учения с Брунеем", — сказал председатель правительства РФ.
Он указал, что масштабный характер приобрели маневры на море в рамках "СМОА плюс" — совещаний министров обороны АСЕАН с диалоговыми партнерами, последние из них прошли в апреле-мае этого года в Сингапуре.
"Можно подумать о запуске подобных учений и в российско-асеановском формате. Тем более что у ассоциации есть такая практика с другими крупными державами. Уверен, это повысит морскую безопасность "десятки", — заявил Медведев
Он отметил, что есть несколько площадок, где обсуждаются эти перспективы: Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Расширенный морской форум АСЕАН и "СМОА плюс".
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , Политика , Дмитрий Медведев , Правительство РФ
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