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В Киеве составили план нанесения ядерного удара по РФ 

News.ru + ещё 2 9 минут назад
В Киеве составили план ядерного удара по России
Фото: pixabay.com
Украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний предложил создать ракеты средней дальности, которые смогут достигнуть российских атомных электростанций и вызвать «ядерный взрыв».
Мы должны исходить из прагматичных соображений: сокращать свою зависимость от России, от российских энергоносителей, замыкать производство оружия в стране, не бояться строить ракеты, — заявил эксперт в чате издания «Главред».
Он выразил уверенность, что 200 ракет дальностью до 2,5 тысячи километров — это мощная сила, которая позволит нанести ущерб России.
При этом он помечтал о том, как одна из таких ракет попадёт в расположенную на территории РФ АЭС и вызовет ядерный взрыв. Вместе с тем политик отказался уточнить, каким образом снаряд с обычной боеголовкой может вызвать такой эффект.
Ранее News.ru писал о том, что военный аналитик и директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов раскритиковал идею украинского эксперта Игоря Козия об использовании ядерно-минных заграждений вдоль границы для защиты от «российской агрессии».
Предложение он назвал «идиотским», а его автора — «некомпетентным в подобных вопросах». К тому же, отметил Коновалов, у Киева нет технологических мощностей, чтобы реализовать подобные планы. При этом на их приобретение у страны попросту не хватит денег.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , Украина , Иван Коновалов , Тарас Загородний , Центр стратегической конъюнктуры
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