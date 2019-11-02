В Киеве составили план ядерного удара по России

В Киеве составили план нанесения ядерного удара по РФ

Украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний предложил создать ракеты средней дальности, которые смогут достигнуть российских атомных электростанций и вызвать «ядерный взрыв».

Мы должны исходить из прагматичных соображений: сокращать свою зависимость от России, от российских энергоносителей, замыкать производство оружия в стране, не бояться строить ракеты, — заявил эксперт в чате издания «Главред».

Он выразил уверенность, что 200 ракет дальностью до 2,5 тысячи километров — это мощная сила, которая позволит нанести ущерб России.

При этом он помечтал о том, как одна из таких ракет попадёт в расположенную на территории РФ АЭС и вызовет ядерный взрыв. Вместе с тем политик отказался уточнить, каким образом снаряд с обычной боеголовкой может вызвать такой эффект.

Ранее News.ru писал о том, что военный аналитик и директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов раскритиковал идею украинского эксперта Игоря Козия об использовании ядерно-минных заграждений вдоль границы для защиты от «российской агрессии».

Предложение он назвал «идиотским», а его автора — «некомпетентным в подобных вопросах». К тому же, отметил Коновалов, у Киева нет технологических мощностей, чтобы реализовать подобные планы. При этом на их приобретение у страны попросту не хватит денег.