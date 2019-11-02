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На Украине предложили устроить ядерный взрыв в России 

Lenta.ru + ещё 10 55 минут назад
На Украине предложили устроить ядерный взрыв в России
Фото: РИА Новости
Украинский политолог Тарас Загородний предложил построить на Украине ракеты средней дальности и устроить в России ядерный взрыв. Об этом он рассказал в ходе общения с читателями в чате издания «Главред».
Эксперт посчитал, что Украина сможет сократить зависимость от России, наладив производство оружия в стране. Загородний предложил строить ракеты средней дальности до 2,5 тысячи километров. По его мнению, 200 таких ракет позволят нанести ущерб России. Он назвал их почти ядерным оружием и предположил, что одна такая ракета сможет устроить «фактически ядерный взрыв», если прилетит в российскую атомную станцию.
Загородний отметил, что Украине стоит равняться на Израиль в вопросах внешней политики и обороны. По его мнению, страна не должна никого спрашивать, что ей делать. Прежде всего, нужно следовать национальным интересам, считает политолог.
29 октября сообщалось, что Украина будет стрелять ракетами на границе с Крымом. Киев провел учения в Херсонской области, задействовав зенитные ракетные комплексы.
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Комментарии901 
Теги:
Армия , Войска , Оружие , Украина , Тарас Загородний
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