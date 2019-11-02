Шойгу устроил разнос военным из-за бойни в Забайкалье

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Шойгу раскритиковал подчиненных после расстрела в воинской части в Забайкалье 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 3 часа назад
Отправившие военнослужащего Рамиля Шамсутдинова в караул командиры воинской части в Забайкалье нарушили приказы, заявил министр обороны Сергей Шойгу, раскритиковав работу командиров с личным составом.
Глава Минобороны Сергей Шойгу приказал направлять в армейские подразделения охраны на длительные — более трех суток — задания только контрактников, а не солдат срочной службы, сообщили два источника, знакомые с результатами прошедшего в пятницу закрытого совещания по итогам расследования расстрела военнослужащим Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев в воинской части в Забайкалье, передает РБК.
По их словам, министр «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом, заявив, что «при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов» Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
«Это было не совещание, а разнос со стороны Шойгу», — отметил источник.
Другой источник сообщил, что «министр поручил подготовить предложения о комплектовании подразделений охраны и немедленного реагирования, выполняющих задачи в составе подразделения от трех суток и более, только военнослужащими-контрактниками».
По его словам, Шойгу назвал трагедию в Забайкалье «вопиющим преступлением» и поручил оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании.
По итогам совещания решено, что проверку воинской части проведет Главное управление контрольной и надзорной деятельности совместно с Генштабом.
«По результатам расследования все допустившие халатность будут привлечены к ответственности — вплоть до увольнения», — сообщил источник, знакомый с решениями по итогам совещания.
Министр обороны также приказал ввести углубленную диагностику психики призывников в военкоматах во время прохождения медкомиссий и поручил Главному военно-политическому управлению оказать помощь семьям погибших и пострадавших военных.
Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье.
В результате погибли восемь человек, ранения получили еще двое. Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства. Шамсутдинову назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
В четверг Минобороны назвало грубейшей провокацией опубликованное «Лентой.ру» видео «издевательств», якобы происходивших в Забайкальской воинской части. В ведомстве привели доказательства недостоверности видео.
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Комментарии63 
Теги:
Армия , Видео , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Генштаб , СКР , МВД , Lenta.ru
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