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Охрану американцами нефтяных вышек в Сирии показали на видео 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В сети появились кадры охраны американцами нефти в Сирии
Фото: EPA
Западные агентства распространили видеозапись, на которой демонстрируется, насколько тщательно американские военные охраняют оккупированные ими сирийские нефтяные поля.
Патруль военных США запечатлели на видео у города Аль-Кахтания, видеозапись опубликовало агентство Reuters.
В ролике бронированные автомобили с американскими флагами разъезжают на фоне работающих нефтяных насосов, там же на постах стоят вооруженные автоматами спецназовцы.
Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. В Пентагоне пригрозили «серьезным ответом» любым претендентам на нефтяные поля в Сирии.
Москва заявила, что Соединенные Штаты пытаются «поживиться» в Сирии.
Минобороны России обвинило Соединенные Штаты в «международном государственном бандитизме», опубликовав доказательства контрабанды нефти из Сирии под охраной военнослужащих США.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , В мире , США , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Reuters , Сирия
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