В сети появились кадры охраны американцами нефти в Сирии

Охрану американцами нефтяных вышек в Сирии показали на видео

Западные агентства распространили видеозапись, на которой демонстрируется, насколько тщательно американские военные охраняют оккупированные ими сирийские нефтяные поля.

Патруль военных США запечатлели на видео у города Аль-Кахтания, видеозапись опубликовало агентство Reuters.

U. S. forces patrol Syrian territory pic.twitter.com/q8XxPwxmjK— Reuters (@Reuters) November 1, 2019 В ролике бронированные автомобили с американскими флагами разъезжают на фоне работающих нефтяных насосов, там же на постах стоят вооруженные автоматами спецназовцы.

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. В Пентагоне пригрозили «серьезным ответом» любым претендентам на нефтяные поля в Сирии.

Москва заявила, что Соединенные Штаты пытаются «поживиться» в Сирии.