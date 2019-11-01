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В ЛНР заявили, что обнаружили тайник с оружием у линии соприкосновения 

РИА Новости 10 часов назад
В ЛНР нашли тайник с оружием
Фото: РИА Новости
Сотрудники Генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили тайник с оружием, взрывчаткой и боеприпасами у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сотрудниками управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР в лесопосадочной полосе, примерно в одном километре от населенного пункта Лобачево (ЛНР), выявлен замаскированный "тайник" с боевыми припасами и взрывчатыми веществами", — сообщили в ведомстве.
По данным Генпрокуратуры, в тайнике обнаружены два миномета калибром 82 миллиметра, мины, гранаты и более 4,1 тысячи патронов различного калибра.
"По факту обнаружения оружия проводится проверка. Не исключено, что данное оружие могло быть использовано украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) для подготовки диверсий на территории республики", — отметили в пресс-службе.
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Теги:
Армия , РИА Новости
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