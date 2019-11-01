В ЛНР нашли тайник с оружием

В ЛНР заявили, что обнаружили тайник с оружием у линии соприкосновения

Сотрудники Генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили тайник с оружием, взрывчаткой и боеприпасами у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР в лесопосадочной полосе, примерно в одном километре от населенного пункта Лобачево (ЛНР), выявлен замаскированный "тайник" с боевыми припасами и взрывчатыми веществами", — сообщили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, в тайнике обнаружены два миномета калибром 82 миллиметра, мины, гранаты и более 4,1 тысячи патронов различного калибра.