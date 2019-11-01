Военные НАТО пожаловались на преследование русских

Русские преследуют семьи военных НАТО , которые несут службу в Прибалтике. Об этом сообщает Jyllands-Posten.

Сообщается, что женам летчиков из Нидерландов якобы периодически стали звонить люди, говорящие с русским акцентом на английском языке. Они задают вопросы о деятельности их партнера и когда он вернется домой. В то же время датский начальник оперативного полка выразил озабоченность аналогичными действиями в отношении датского гарнизона, а министр обороны этой страны в ответ пообещала Трине Брамсен улучшить защиту своих семей. Отмечаются, что сами прибалты не получают таких звонков.

27 октября сообщалось, что потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.

По мнению сотрудника Джеймстаунского фонда (США), в начале военного конфликта Россия предпримет попытку изолировать с моря и земли Литву, Латвию и Эстонию, а также защитить морские подходы к Санкт-Петербургу. Признавая большую силу сухопутных войск России, автор отмечает ее отставание от стран НАТО в области военной авиации. Из-за этого Россия не выдержит натиск противника и потеряет эксклав.